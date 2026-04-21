¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½é²ó6¼ºÅÀ¡¡9ÂÇ¼Ô¤Ë6°ÂÂÇ2»Íµå
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(21Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬21Æü¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Åê¼ê¤¬½é²ó¤«¤é6¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤ÇÌµ»à1ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹¶·â¼ý¤Þ¤é¤º¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¾®ÅçÂç²ÏÁª¼ê¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤â²¼°ÌÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê·×4ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤1Àï¤Ç¤¹¤¬¡¢½é²ó¤«¤é6ÅÀ¤ò¼º¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£