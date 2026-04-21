本格的な出水期を前に、石川県内での水害を防ぐため関係機関が集まり、情報を共有しました。5月から運用が始まる新しい防災気象情報とは、どんなものなのでしょうか。



20日に金沢河川国道事務所で開かれたのは、国が管理する一級河川・手取川と梯川についての水防連絡会。



近年、激甚化する水害に備え、自治体と関係機関が情報を共有する会議です。

気象台から報告されたのは、5月から運用が始まる大雨や土砂災害などについての新しい防災気象情報について。





金沢河川国道事務所・岡田 武 事業対策官：「全国的に、また、北陸地域においても短時間で強い雨が降るといった傾向がございまして、金沢地方気象台と連携しながら関係する地域の皆さまに伝わりやすい河川情報の発信について行えるよう、出水期に向けて準備してまいりたい」市川 栞 キャスター：この会議でも報告がありました、新しい防災気象情報についてみていきます。

例えば大雨について、これまでは大雨特別警報、大雨警報、大雨注意報という区分でしたが、5月から運用が始まる新たな防災気象情報では、警報と特別警報の間に「危険警報」が加わり、5段階の警戒レベルで発表されます。



その狙いは、災害が起きた時に住民がとるべき行動が直感的に分かるようにするためなんです。



レベル5の場合は命の危険が迫る「緊急安全確保」、レベル4は危険な場所から全員避難する「避難指示」、レベル3は「高齢者等避難」と、自治体が発表する避難情報との関係が、より分かりやすくなります。



この新しい防災機情報は、5月28日の午後から運用が始まります。

