金沢市の水道管について、法律で定められた耐用年数の40年を超えた割合が半数近くに上ることが分かりました。私たちの暮らしに影響はあるのか現状を取材しました。



2017年1月、金沢市武蔵地区で道路や地下道に水があふれる騒ぎがありました。



その原因とみられたのが、水道管の破裂です。



ボルトの一部が老朽化ではじけ飛び、管が外れてしまったとみています。



金沢市企業局によると、金沢市内の水道管の総延長は約2560キロ。

水道管は、法律で定められた耐用年数が40年となっていますが…



金沢市企業局水道整備課・千原 申三 課長：

「40年を超えているものは約1240キロ、約48パーセントとなります」



こちらの台帳を見てみますと、昭和55年3月に敷設されていることが分かります。



金沢市企業局水道整備課・千原 申三 課長：

「耐用年数40年というのは、あくまでも財務上の指標でございまして、実際の管の寿命とは異なっていると思っております」



水道管は70年から100年経っても漏水しない場合があるとし、それを参考にして更新工事を行うこととしています。



隣りの富山県射水市では、去年3月、水道管の老朽化による陥没事故が発生しました。



こうした事故を防ぐため導入されたのが、AIを使った水道管の劣化を予測するシステムです。

水道管の大きさや道路の交通量などを基に、工事の優先順位がつけられ、順に更新作業を行っています。



業者は、地震の復旧工事にも取り組み人材が限られる中、こうしたシステムを活用して多くの箇所の更新を目指しています。



金沢市企業局水道整備課・千原 申三 課長：

「より効率的、効果的に更新を進めていきたいと考えております。当然、工事等々を行いますので、市民の皆さまにもご不便、ご迷惑をお掛けすることになりますが、また、ご協力いただきたいと思っております」



金沢市企業局では、今後も漏水しやすい場所の特定し、更新工事を進めていきたいとしています。

