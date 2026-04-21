元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。長男・佐々木健之介さんの妻で現役レスラーの凛と生共演を果たす一幕があった。

この日の番組の最後で同僚レスラーの桃野美桜、彩芽蒼空とともに５月５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで行われる所属団体・マーベラスプロレスの１０周年記念興行ＰＲのためスタジオに登場した凛。

ＭＣの垣花正が「凛さんは…」と言いかけると「ウチの嫁です」と北斗。垣花に「義理のお母様の北斗さんは凛さんから見て、どんな方ですか？」と聞かれた凛は「私はお姑さんというよりかプロレスの先輩の方が大きいです」と返答。 北斗が「優しいよな！」と言うと「はい、優しいです」と笑顔で答えた。

５・５大会で自身の引退試合を迎える凛は「この試合、この日が最後になるので、悔いを残さず試合できたらと思います」ときっぱり。

垣花に「アドバイスはあります？」と聞かれた北斗は「私は（当日）この（番組の）生放送があるから。終わったら行くからね！」と答えた上で「私が（凛の）試合を見られるか見られないかは彩芽ちゃんにかかってるから。引き分けとかさ。頑張ってくれれば」と凛の前に試合を行う彩芽にプレッシャーをかけた。

ここで共演の作家・岩下尚史さんに「引退しない方がいいんじゃない？ 引退したら、ずっと、この人といなきゃいけないよ」と北斗を見ながら言われた凛は「子育てもありますから」と笑顔で答えていた。

凛は２０２３年８月に健之介さんと結婚。第１子となる長女・寿々ちゃんをもうけている。