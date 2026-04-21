【お天気どうなる】22日は晴れるも“雲多め” 黄砂にも注意 23～24日は雨降る時間あり
市川 栞キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
あす22日も晴れますが雲が多めです。黄砂にも注意してください。23日・木曜日から24日・金曜日にかけては雨が降る時間があるでしょう。
黄砂の予想です。
小野：
あす22日朝にかけて石川県内は覆われます。昼も同じ状態です。ただ、次第になくなるでしょう。
小野：
高気圧に覆われ、晴れるように見えますが、石川県内は上空の高い所の雲の影響を受けるでしょう。
小野：
あさって23日は、低気圧と前線が九州付近に進んで来ます。
気象台の週間予報です。
小野：
あさって23日の昼ごろから石川県内は雨が降り始めます。ただ、早ければ24日・金曜日の朝にはやんでいる可能性があります。25日・土曜日、26日・日曜日、27日・月曜日は晴れるでしょう。今後も気温の差が大きいでしょう。
きょう21日に発表された3か月予報です。
7月までの傾向です。気温は、この先も平年よりも高いでしょう。雨量は平年並みに近いですが、梅雨の時期の降り方には注意しましょう。
市川：
早めに熱中症には気を付けたいですね。