市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす22日も晴れますが雲が多めです。黄砂にも注意してください。23日・木曜日から24日・金曜日にかけては雨が降る時間があるでしょう。



黄砂の予想です。

小野：

あす22日朝にかけて石川県内は覆われます。昼も同じ状態です。ただ、次第になくなるでしょう。





22日の予想天気図です。

小野：

高気圧に覆われ、晴れるように見えますが、石川県内は上空の高い所の雲の影響を受けるでしょう。

小野：

あさって23日は、低気圧と前線が九州付近に進んで来ます。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって23日の昼ごろから石川県内は雨が降り始めます。ただ、早ければ24日・金曜日の朝にはやんでいる可能性があります。25日・土曜日、26日・日曜日、27日・月曜日は晴れるでしょう。今後も気温の差が大きいでしょう。



きょう21日に発表された3か月予報です。

7月までの傾向です。気温は、この先も平年よりも高いでしょう。雨量は平年並みに近いですが、梅雨の時期の降り方には注意しましょう。



市川：

早めに熱中症には気を付けたいですね。

