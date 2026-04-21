気象台によると、桜島の南岳山頂火口で21日午後3時45分に発生した連続噴火は、午後5時20分に噴火基準未満になりました。

今回の連続噴火による噴煙の高さは、最高で火口から2700mに達しました。午後5時20分現在の噴煙は火口から800mの高さで、直上に上がっています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

２１日１８時から２２日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２１日１８時から２１時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２１日２１時から２４時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２２日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日０６時から０９時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼２２日０９時から１２時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、垂水市、薩摩川内市、日置市、霧島市、いちき串木野市、さつま町、出水市、曽於市、伊佐市、湧水町、阿久根市

宮崎県 ：都城市、小林市、えびの市、高原町

熊本県 ：水俣市、人吉市、芦北町、錦町、多良木町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町

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