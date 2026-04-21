よさこい祭振興会が2026年度の総会を開き、祭りの日程を例年通り8月9日から12日までとするほか、熱中症対策をより強化することなどを決めました。



21日、高知市で開かれたよさこい祭振興会の2026年度の総会には、競演場や演舞場を運営する関係者など約50人が参加しました。

会では、2026年の祭りの日程を例年通り8月9日から12日までとし、参加チームの申し込みを4月22日から5月22日までとすることを決めました。

参加は、約180チームを想定しています。

また、2025年から本格的に取り組んでいる熱中症対策では、各競演場や演舞場での救護所や休憩所の設置の継続や、今回初めて女性の踊り子専用のトイレの設置に取り組むなど、対策をより強化するとしています。





■よさこい祭振興会・岡林成海総括「実は、女性はお手洗いのための水分をとりたくても控えていた。それなら女性踊り子専用をと」また、2026年から熱中症対策と祭りの運営基盤の強化の両立を図る「オフィシャルうちわ」を導入するほか、スポンサーロゴ入りのスタッフTシャツの製作など新しい取り組みもスタートしています。73回目となるよさこい祭り。すでに踊り子の募集を始めているチームもあり、これから祭り本番に向た動きが本格化していきます。