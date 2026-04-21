独ＺＥＷ景況感指数は－１７．２に悪化、２０２２年１２月以来低水準＝ロンドン為替



4月ドイツZEW景況感指数は-17.2と前回の-0.5から大幅に悪化した。市場予想-5.8を大きく下回った。2022年12月以来の最悪の数値となった。米国とイランの紛争を受けて、エネルギー価格の急騰が最大の懸念材料となっている。



ただ、ユーロ売りの反応は限定的。中東有事をめぐる不透明感が広がるなかで、ドル買いや円売りが優勢となっている。対ポンドでは振幅も足元では前日終値付近に戻している。



EUR/JPY 187.25 EUR/GBP 0.8710 EUR/USD 1.1758

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