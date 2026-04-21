アジア株 総じて上昇、台湾株や韓国株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、台湾株や韓国株は大幅続伸

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東京時間17:46現在

香港ハンセン指数 26487.48（+126.41 +0.48%）

中国上海総合指数 4085.08（+2.95 +0.07%）

台湾加権指数 37605.11（+646.31 +1.75%）

韓国総合株価指数 6388.47（+169.38 +2.72%）

豪ＡＳＸ２００指数 8949.39（-3.90 -0.04%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79221.75（+701.45 +0.89%）



２１日のアジア株は総じて上昇。米国とイランの和平協議の動向に注目が集まる中、おおむね堅調な推移を見せた。台湾株や韓国株は大幅続伸。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇などが好感されて、ハイテク株などを中心に買いが広がった。



上海総合指数は小幅続伸。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）、半導体メーカーの兆易創新科技が買われる一方で、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、保険大手の中国人寿保険、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技、宅配サービスのＺＴＯエクスプレス、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、鉄道会社の香港鉄路（ＭＴＲコーポレーション）が買われる一方で、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。石油・ガスの探鉱会社のカルーン・エナジー、通信会社のＴＰＧテレコムが買われる一方で、探鉱会社のライナス・レア・アース、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、ワインメーカーのトレジャリー・ワイン・エステートが売られた。

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