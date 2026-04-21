ドル円一時１５９．２６レベル、ドル買いと円売り両面で＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時159.26レベルと本日の高値を更新している。ドル買いと円売りの両面の材料が指摘される。ドル買いとしては、「イランはまだパキスタンに代表団を派遣していない＝国営テレビ」のヘッドラインニュースが材料視されたもよう。東京時間には「イラン代表団が21日にパキスタンに向かう予定（NYタイムズ）」などと報じられていた。



一方、円売り材料としては、「日銀が4月利上げ見送りへ、中東情勢見極め6月に是非判断＝日経」とのヘッドラインニュースがあらためて材料視されたもよう。東京市場でも、ロイター、共同などが同様の内容を報じていた。



ロンドン勢はユーロ円やポンド円にも買い戻しを入れており、東京市場からは下に往って来いとなっている。



USD/JPY 159.17

EUR/JPY 187.15 GBP/JPY 214.90

EUR/USD 1.1759 GBP/USD 1.3502

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