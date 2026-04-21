ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７３ｂｐ 縮小水準が継続
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７３ｂｐ 縮小水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.968
フランス 3.598（+63）
イタリア 3.7（+73）
スペイン 3.402（+43）
オランダ 3.089（+12）
ギリシャ 3.672（+70）
ポルトガル 3.353（+39）
ベルギー 3.517（+55）
オーストリア 3.244（+28）
アイルランド 3.178（+21）
フィンランド 3.251（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.968
フランス 3.598（+63）
イタリア 3.7（+73）
スペイン 3.402（+43）
オランダ 3.089（+12）
ギリシャ 3.672（+70）
ポルトガル 3.353（+39）
ベルギー 3.517（+55）
オーストリア 3.244（+28）
アイルランド 3.178（+21）
フィンランド 3.251（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）