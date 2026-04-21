ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７３ｂｐ　縮小水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ　　　　2.968
フランス　　　3.598（+63）
イタリア　　　3.7（+73）
スペイン　　　3.402（+43）
オランダ　　　3.089（+12）
ギリシャ　　　3.672（+70）
ポルトガル　　　3.353（+39）
ベルギー　　　3.517（+55）
オーストリア　3.244（+28）
アイルランド　3.178（+21）
フィンランド　3.251（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）