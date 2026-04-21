【新華社東京4月21日】村山富市元首相のお別れの会が20日、東京都内で開かれた。森英介衆院議長、関口昌一参院議長ら約450人が政界や社会各界から参列した。

河野洋平元自民党総裁は式辞で、村山氏の最大の功績は「村山談話」にあると述べた。日本のアジアに対する植民地支配と侵略の歴史に真摯（しんし）に向き合ったもので、その正義感と平和への願いは国際社会から高く評価されたと指摘した。国家間の軍拡競争が激化する中で、村山氏がたどった「平和への歩みを私たちが受け継いでいく」と語った。

社会民主党の福島瑞穂党首は、世界各地で紛争が発生し、日本国内で憲法9条改正の動きが強まっている現在、「村山談話」を継承し発展させていくことが、日本が当事国となる戦争を防ぎ、平和の実現につながると述べた。

村山富市氏は1924年生まれで、94年に日本の首相に就任した。在任中には数々の社会政策を推進し、95年には閣議決定の形で「村山談話」を発表。談話では、日本が過去に国策を誤り、戦争への道を歩んだことを認め、「日本の植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた」と明確に指摘し、「痛切な反省」と「心からのおわび」を表明した。この姿勢は国際社会から広く評価された。2025年に村山氏が死去すると、日本の各界から悼む声が寄せられた。（記者/李子越、李林欣）