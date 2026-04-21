お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪府守口市のイオンモール大日で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。大日駅直結のイオンモール大日は、約160の専門店のほか、館内各所に子どもの遊び場があり、子育て世代に大人気の買い物スポットです。

天才ピアニストがフードコートで声をかけたのは、仲良く談笑していた若い男女。3人は、「ガチャガチャを回しているうちに顔を合わせるようになって仲良くなった」ものの、互いの連絡先は全く知らないとのこと。この日も、事前に日時を約束していたわけではなく、「たまたまバッタリ会った」のだとか！

そんなガチャガチャ仲間の1人は、1階にあるベーカリーのハートブレッドアンティークの世にもおいしいチョコブラウニーがベストバイ。シリーズ累計出荷数約2100万個を誇るこのブラウニーは、「食べだしたら止まらない」ほどおいしく、友人や家族にも好評だそうです。

将来ダンスの仕事がしたい21歳女性のベストバイは、「ダンス教室の必需品」だというJBLのBluetoothスピーカー。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、アルバイト先のダンス教室はもちろん、キャンプやバーベキューなどの屋外イベント、ドライブでも大活躍するそうです。

女性ダンサーの母親のベストバイは、コーヒーと輸入食品の専門店でお馴染み・カルディコーヒーファームの大人気商品・ぬって焼いたらメロンパン。その名の通り、ぬって焼くだけで普通のパンがメロンパン風に仕上がります。母親だけでなく、娘である女性ダンサーも大好きで、「もう3～4回くらい買っている」のだとか。年間100万個以上売れるというぬって焼いたらメロンパンはもちろん、同シリーズのカレーパン風商品も人気です。

2025年12月に3階に誕生したカンドゥー大日は、警察官、寿司職人、パティシエなど、約30種類の職業を体験できる子ども向けテーマパーク。カンドゥーが西日本エリアに出店するのは今回が初めてです。

京都から子どもとカンドゥー大日に遊びに来たママのベストバイは、京都北山マールブランシュの茶の菓です。茶の菓は、深みのあるお濃茶とまろやかなホワイトチョコレートの組み合わせがたまらなく、今や京都土産の新定番。ママいわく、「お土産にあげると（相手に）すごく喜んでもらえる」そうです。

母娘孫3世代のベストバイは、「いつも奄美大島から買っている」というタンカン。南西諸島で栽培されるミカンの一種で、やわらかく多汁、酸味が少なく甘いのが特徴です。母親によると、「皮が薄くて剥いた匂いもすごくいい」そうで、あまりにもおいしいため、「もうやめられません！」「お孫ちゃんは見つけたらかぶりつく！」のだとか。

なお、イオンモール大日にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」4月10日放送回で紹介されました。