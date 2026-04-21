主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 162( 62)
日経225ミニ 6月限 363( 363)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 10( 10)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1371( 0)
TOPIX先物 6月限 300( 0)
日経225ミニ 6月限 954( 954)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 52( 52)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 227( 227)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 669( 403)
9月限 8( 6)
TOPIX先物 6月限 82( 72)
日経225ミニ 5月限 2932( 1220)
6月限 43654( 21588)
7月限 16( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 395( 167)
9月限 10( 4)
日経225ミニ 5月限 2468( 1156)
6月限 32624( 15718)
7月限 33( 23)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 136( 136)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 161( 161)
6月限 3375( 3375)
7月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 295( 295)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 5月限 129( 129)
6月限 11689( 11689)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 162( 62)
日経225ミニ 6月限 363( 363)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 10( 10)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1371( 0)
TOPIX先物 6月限 300( 0)
日経225ミニ 6月限 954( 954)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 52( 52)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 227( 227)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 669( 403)
9月限 8( 6)
TOPIX先物 6月限 82( 72)
日経225ミニ 5月限 2932( 1220)
6月限 43654( 21588)
7月限 16( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 395( 167)
9月限 10( 4)
日経225ミニ 5月限 2468( 1156)
6月限 32624( 15718)
7月限 33( 23)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 136( 136)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 161( 161)
6月限 3375( 3375)
7月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 295( 295)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 5月限 129( 129)
6月限 11689( 11689)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース