　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 162(　　　62)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 363(　　 363)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　10(　　　10)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1371(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 300(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 954(　　 954)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　52(　　　52)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 227(　　 227)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 669(　　 403)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　82(　　　72)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2932(　　1220)
　　　　　 　 　 6月限　　　 43654(　 21588)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　16(　　　 2)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 395(　　 167)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　 4)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2468(　　1156)
　　　　　 　 　 6月限　　　 32624(　 15718)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　33(　　　23)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 136(　　 136)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 161(　　 161)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3375(　　3375)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 295(　　 295)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 129(　　 129)
　　　　　 　 　 6月限　　　 11689(　 11689)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース