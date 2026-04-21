　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1380(　　 734)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2618(　　1926)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2011(　　2009)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 790(　　 425)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 176(　　 176)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 132(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 656(　　 391)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　10(　　　10)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1195(　　 999)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 795(　　 395)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2233(　　2182)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 413(　　 373)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2599(　　 599)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 755(　　 466)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 260(　　 236)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2785(　　1215)
　　　　　 　 　 6月限　　　 46445(　 18307)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　12(　　　 8)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 188(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1411(　　 399)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28742(　 10848)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　12(　　　 6)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 326(　　 326)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3381(　　3381)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 610(　　 610)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 320(　　 320)
　　　　　 　 　 6月限　　　 17580(　 17580)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　16(　　　16)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース