主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1380( 734)
TOPIX先物 6月限 2618( 1926)
日経225ミニ 6月限 2011( 2009)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 790( 425)
TOPIX先物 6月限 176( 176)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 132( 0)
TOPIX先物 6月限 656( 391)
日経225ミニ 5月限 10( 10)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1195( 999)
TOPIX先物 6月限 795( 395)
日経225ミニ 6月限 2233( 2182)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 413( 373)
TOPIX先物 6月限 2599( 599)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 755( 466)
9月限 10( 6)
TOPIX先物 6月限 260( 236)
日経225ミニ 5月限 2785( 1215)
6月限 46445( 18307)
7月限 12( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 188( 0)
9月限 5( 3)
日経225ミニ 5月限 1411( 399)
6月限 28742( 10848)
7月限 12( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 326( 326)
6月限 3381( 3381)
7月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 610( 610)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 5月限 320( 320)
6月限 17580( 17580)
7月限 16( 16)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1380( 734)
TOPIX先物 6月限 2618( 1926)
日経225ミニ 6月限 2011( 2009)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 790( 425)
TOPIX先物 6月限 176( 176)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 132( 0)
TOPIX先物 6月限 656( 391)
日経225ミニ 5月限 10( 10)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1195( 999)
TOPIX先物 6月限 795( 395)
日経225ミニ 6月限 2233( 2182)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 413( 373)
TOPIX先物 6月限 2599( 599)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 755( 466)
9月限 10( 6)
TOPIX先物 6月限 260( 236)
日経225ミニ 5月限 2785( 1215)
6月限 46445( 18307)
7月限 12( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 188( 0)
9月限 5( 3)
日経225ミニ 5月限 1411( 399)
6月限 28742( 10848)
7月限 12( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 326( 326)
6月限 3381( 3381)
7月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 610( 610)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 5月限 320( 320)
6月限 17580( 17580)
7月限 16( 16)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース