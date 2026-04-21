　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4320(　　4281)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8592(　　7818)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2979(　　2979)
　　　　　 　 　 6月限　　　108530(　108530)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　38(　　　38)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2957(　　2957)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6411(　　6411)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2163(　　2163)
　　　　　 　 　 6月限　　　 70999(　 70999)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　62(　　　62)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　68(　　　68)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 592(　　 392)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 702(　　 702)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8551(　　 481)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4474(　　2466)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4139(　　4135)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 523(　　 439)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2684(　　2384)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　95(　　　95)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3603(　　3603)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 205(　　 205)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2048(　　2048)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 925(　　 921)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2190(　　2190)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5097(　　5097)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2184(　　2184)
　　　　　 　 　 6月限　　　 25147(　 25147)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 153(　　 153)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　70(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 744(　　 744)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 401(　　 401)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　19(　　　19)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース