外国証券 先物取引高情報まとめ（4月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4320( 4281)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 8592( 7818)
日経225ミニ 5月限 2979( 2979)
6月限 108530( 108530)
7月限 38( 38)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2957( 2957)
9月限 22( 22)
TOPIX先物 6月限 6411( 6411)
日経225ミニ 5月限 2163( 2163)
6月限 70999( 70999)
7月限 62( 62)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 68( 68)
TOPIX先物 6月限 592( 392)
日経225ミニ 6月限 702( 702)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8551( 481)
TOPIX先物 6月限 4474( 2466)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 4139( 4135)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 523( 439)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 2684( 2384)
日経225ミニ 5月限 95( 95)
6月限 3603( 3603)
7月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 205( 205)
TOPIX先物 6月限 2048( 2048)
日経225ミニ 6月限 925( 921)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2190( 2190)
TOPIX先物 6月限 5097( 5097)
日経225ミニ 5月限 2184( 2184)
6月限 25147( 25147)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 153( 153)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 70( 0)
TOPIX先物 6月限 744( 744)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 401( 401)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 22( 22)
日経225ミニ 5月限 10( 10)
7月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4320( 4281)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 8592( 7818)
日経225ミニ 5月限 2979( 2979)
6月限 108530( 108530)
7月限 38( 38)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2957( 2957)
9月限 22( 22)
TOPIX先物 6月限 6411( 6411)
日経225ミニ 5月限 2163( 2163)
6月限 70999( 70999)
7月限 62( 62)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 68( 68)
TOPIX先物 6月限 592( 392)
日経225ミニ 6月限 702( 702)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8551( 481)
TOPIX先物 6月限 4474( 2466)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 4139( 4135)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 523( 439)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 2684( 2384)
日経225ミニ 5月限 95( 95)
6月限 3603( 3603)
7月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 205( 205)
TOPIX先物 6月限 2048( 2048)
日経225ミニ 6月限 925( 921)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2190( 2190)
TOPIX先物 6月限 5097( 5097)
日経225ミニ 5月限 2184( 2184)
6月限 25147( 25147)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 153( 153)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 70( 0)
TOPIX先物 6月限 744( 744)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 401( 401)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 22( 22)
日経225ミニ 5月限 10( 10)
7月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース