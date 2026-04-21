　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9813(　　8890)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 514(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10675(　　9696)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5919(　　4919)
　　　　　 　 　 6月限　　　108686(　108686)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　74(　　　74)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9511(　　6999)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　70(　　　70)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13366(　 13352)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4063(　　4063)
　　　　　 　 　 6月限　　　 78832(　 78832)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　80(　　　80)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　35(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 730(　　 703)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4325(　　4325)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2769(　　2008)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4062(　　3264)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1007(　　　 7)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3756(　　3700)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1353(　　 797)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6468(　　5644)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　83(　　　83)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7378(　　7378)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3202(　　 987)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2446(　　2446)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5178(　　5121)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3410(　　3198)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9009(　　8785)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2749(　　2749)
　　　　　 　 　 6月限　　　 41099(　 41099)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 425(　　 338)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1363(　　 392)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1626(　　1626)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1553(　　 711)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4163(　　1735)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1173(　　 673)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 500(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 326(　　 326)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 362(　　 362)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース