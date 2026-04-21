外国証券 先物取引高情報まとめ（4月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9813( 8890)
9月限 514( 14)
TOPIX先物 6月限 10675( 9696)
日経225ミニ 5月限 5919( 4919)
6月限 108686( 108686)
7月限 74( 74)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9511( 6999)
9月限 70( 70)
TOPIX先物 6月限 13366( 13352)
日経225ミニ 5月限 4063( 4063)
6月限 78832( 78832)
7月限 80( 80)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 35( 0)
TOPIX先物 6月限 730( 703)
日経225ミニ 6月限 4325( 4325)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2769( 2008)
TOPIX先物 6月限 4062( 3264)
日経225ミニ 5月限 1007( 7)
6月限 3756( 3700)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1353( 797)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 6468( 5644)
日経225ミニ 5月限 83( 83)
6月限 7378( 7378)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3202( 987)
TOPIX先物 6月限 2446( 2446)
日経225ミニ 6月限 5178( 5121)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3410( 3198)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 9009( 8785)
日経225ミニ 5月限 2749( 2749)
6月限 41099( 41099)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 425( 338)
TOPIX先物 6月限 1363( 392)
日経225ミニ 6月限 1626( 1626)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1553( 711)
TOPIX先物 6月限 4163( 1735)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1173( 673)
9月限 500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 326( 326)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 362( 362)
日経225ミニ 5月限 22( 22)
7月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9813( 8890)
9月限 514( 14)
TOPIX先物 6月限 10675( 9696)
日経225ミニ 5月限 5919( 4919)
6月限 108686( 108686)
7月限 74( 74)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9511( 6999)
9月限 70( 70)
TOPIX先物 6月限 13366( 13352)
日経225ミニ 5月限 4063( 4063)
6月限 78832( 78832)
7月限 80( 80)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 35( 0)
TOPIX先物 6月限 730( 703)
日経225ミニ 6月限 4325( 4325)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2769( 2008)
TOPIX先物 6月限 4062( 3264)
日経225ミニ 5月限 1007( 7)
6月限 3756( 3700)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1353( 797)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 6468( 5644)
日経225ミニ 5月限 83( 83)
6月限 7378( 7378)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3202( 987)
TOPIX先物 6月限 2446( 2446)
日経225ミニ 6月限 5178( 5121)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3410( 3198)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 9009( 8785)
日経225ミニ 5月限 2749( 2749)
6月限 41099( 41099)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 425( 338)
TOPIX先物 6月限 1363( 392)
日経225ミニ 6月限 1626( 1626)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1553( 711)
TOPIX先物 6月限 4163( 1735)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1173( 673)
9月限 500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 326( 326)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 362( 362)
日経225ミニ 5月限 22( 22)
7月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース