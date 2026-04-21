「日経225オプション」5月限コール手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 159( 159)
野村証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 39( 39)
SBI証券 181( 29)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
みずほ証券 10( 10)
楽天証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 154( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
シティグループ証券 67( 67)
BNPパリバ証券 8( 8)
サスケハナ・ホンコン 8( 8)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 159( 159)
野村証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 39( 39)
SBI証券 181( 29)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
みずほ証券 10( 10)
楽天証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 154( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
シティグループ証券 67( 67)
BNPパリバ証券 8( 8)
サスケハナ・ホンコン 8( 8)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース