20日に三陸沖で発生した地震では、岩手県沿岸などに一時、津波警報が出されました。おととしの能登半島地震で津波に襲われた石川県珠洲市では、改めて避難経路を確認する住民の姿が見られました。



宝立町区長会会長・多田 進郎 さん：

「津波警報、これ出るとやっぱり怖いよね。これ(新聞)を見ると怖いなと思う。(Q. ドキッとしますか？) ドキッとする」



三陸沖で発生した地震では、気象庁が岩手、青森、北海道に津波警報を発表。

岩手県久慈市では、80センチの津波が観測されました。



石川県珠洲市の宝立町で区長会の会長を務める多田さん。



20日の地震と津波を受け、住民が使う避難ルートを改めて確認していました。



宝立町区長会会長・多田 進郎 さん：

「その道を通って田んぼを突き抜けて、お墓が一つ見える。あの奥に階段状の避難路があって、そこから(避難場所の)宝立小中学校に抜ける」

地震で津波の被害を受けた宝立町。



石川県の津波想定によると、この地区は日本海で最大クラスの地震が発生した場合、8メートルを超える津波が最短2分で到達するとされていて、迅速な避難も求められています。



宝立町区長会会長・多田 進郎 さん：

「足が不自由な人とか高齢者とか、そういう人たちの移動支援というか、どのように避難させるかというのが、町としての課題」



地震のメカニズムに詳しい金沢大学の青木賢人准教授は、石川県など日本海側に来る津波は到達までの時間が非常に短いと指摘します。

金沢大学・青木 賢人 准教授：

「能登半島、あるいは石川県の近くにある活断層は、本当に海岸に近い所にある。能登半島地震を起こした海底活断層も、輪島や珠洲の目の前の海の底にある。近い所にある活断層が地震を起こせば、距離が短いので津波がやってくるまでの時間が早くなる」



石川県内の津波到達時間は、輪島市や珠洲市のほとんどの地点で1分未満、金沢市では約20分などとされています。



金沢大学・青木 賢人 准教授：

「住んでいる所が津波の浸水想定区域に入っているかどうかを確認していただきたい。想定対象区域に入っている人は、持ち出すべきものがすぐ持ち出せる状態になっていること、避難する場所、避難経路を日ごろから把握しておくこと、こうしたことがとても大切になる」



いつ起こるか分からない津波。



予測できないからこそ、石川県内の沿岸部でも日ごろからの備えが必要です。

