aespaが、2ndアルバム『LEMONADE』を5月29日に発売することを発表した。

今回のアルバム『LEMONADE』には、多彩なジャンルの計10曲が収録されている。aespa特有の世界観コンセプトに基づいた、より強固なストーリーテリングが展開されるのはもちろん、音楽的な成長も盛り込まれており、より成熟した彼女たちのカラーに出会うことができる。

特に今作は、2024年に発売された『Armageddon』以来、約2年ぶりに披露するアルバムだ。前作ではMelonで最長期間1位を記録し、音源チャート「パーフェクト・オールキル（PAK）」を達成するなど主要記録を塗り替えた。さらに、国内外の主要授賞式で大賞を総なめにし、「Billboard Women in Music 2025」では「Group of the Year」を受賞するなど大きな反響を呼んだだけに、今回のカムバックでさらなる成果と歩みが続くのか、注目が集まる。

また、aespaはデビュー当時から特有の「鉄の味」という独創的な音楽スタイルで愛されてきた。昨年リリースのシングル「Dirty Work」や6thミニアルバム『Rich Man』を通じて拡張された音楽的スペクトラムを披露してきた彼女たちが、今回の新譜ではどのような新しい試みと変化を見せてくれるのかにも期待が集まっている。

2ndアルバム『LEMONADE』のフィジカル商品も全国のオンラインおよび店頭にて予約販売が開始されている。

『LEMONADE - The 2nd Album』

5月29日13時より配信スタート予定 ◆The 2nd Album ‘LEMONADE'(MUTANT Ver. Japan Exclusive)

・カバー（1種）

・ブックレット（4種）

・CD-R

・Japan Exclusiveフォトカード（4種よりランダム1種） ◆The 2nd Album ‘LEMONADE'(WDA Ver.)

・カバー（1種）

・フォトブック（1種/96p）

・折りたたみポスター（2種よりランダム1種）

・ポストカード（4種よりランダム1種）

・しおり

・CD-R

・フォトカード（4種よりランダム1種） ◆The 2nd Album ‘LEMONADE'(LEMONADE Ver.)

・フォトブック（1種/72p）

・カバー(2種よりランダム1種)

・折りたたみポスター（2種よりランダム1種）

・ポストカード（4種よりランダム1種）

・ステッカー（1種）

・CD-R

・フォトカード（4種よりランダム1種） ◆The 2nd Album ‘LEMONADE'(ACID Ver.)

・カバー（4種）

・フォトブック（1種/72p）

・折りたたみポスター（2種よりランダム1種）

・ポストカード（4種よりランダム1種）

・ステッカー（1種）

・CD-R（4種/イメージごとに絵柄が異なります。）

・フォトカード（4種よりランダム1種） ◆The 2nd Album ‘LEMONADE'(P.O.S Ver.)

・カバー(1種)

・ブックレット(1種)

・P.O.S Express ポストカード（1種）

・CD-R（1種）

・フォトカード（4種よりランダム1種） ◆The 2nd Album ‘LEMONADE'(MUTANT Ver.)

・カバー（4種）

・ブックレット（4種）

・CD-R

・フォトカード（4種よりランダム1種） ◆The 2nd Album ‘LEMONADE'(CAN Ver.)(SMART ALBUM)

・外箱（4種）

・缶パッケージ（4種）

・外箱（4種）

・フォトブック（1種/20p）

・歌詞カード（1種/12p）

・QRカード（1種）

・ステッカー（4種）

・マグネット（7種）

・フォトカード（4種よりランダム1種） [日本限定特典]

対象商品をご購入いただいた方に応募シリアルコードをプレゼント。応募シリアルコードの応募内容は後日発表させていただきます。 ワーナーミュージック・ストア

1,ワーナーミュージック・ストア限定トレカ(A ver,)（メンバーソロ写真 各1種全4種）より1枚プレゼント

2,応募シリアルコード 1枚 タワーレコード

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2,応募シリアルコード 1枚 予約/購入はこちら

https://aespa.lnk.to/LEMONADE_CD