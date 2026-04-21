タレント・西山浩司が20日、自身のインスタグラムで出演していた舞台が終演を迎えたことを報告した。



【写真】ワルオの子はワル子？ 衝撃のバク宙 遺伝子ってすごい

フジテレビ系「欽ドン！良い子悪い子普通の子」から誕生したイモ欽トリオで人気を博した西山。フツオ役の長江健次、ヨシオ役の山口良一、西山がワルオ役のユニットで、デビュー曲「ハイスクールララバイ」が大ヒットした。



主演のタレント・つちやかおりと夫婦役を演じた舞台「おばドルゆみこ2026」が19日に都内で日程を終え、「大盛況の中に終演を迎えることが出来ました!! みんな満身創痍 ほんとよくがんばりました」と記し、作品に携わった役者仲間やスタッフをはじめ、来場者への感謝の思いを文字にした。



「今回の作品は過去一との声も多く耳にします！タイムスリップしてよき昭和の時代へ！ワルオ(自分)との出会い!? ゆみことの再会!?」と振り返り、「当時高校生のボクと中学生のつちやかおりちゃんとの偶然出会いのシーン」が実話をもとにしていることも明かした。



公演には多くの芸能人も訪れている。女優・田中美奈子や歌手・西村知美、フジテレビ系ドラマ「スケバン刑事Ⅲ 少女忍法帖伝奇」で風間三姉妹を演じた女優・大西結花、歌手・松本伊代らに加え、フジテレビ系「欽ドン！良い子悪い子普通の子おまけの子」で「おまけの子」を演じた遠藤由美子さんの姿も。



遠藤さんはチェッカーズ主演の映画「CHECKERS IN TAN TAN たぬき」(1985年)にもヒロイン役で出演している。ファンからは「うわ～ おまけの子だ～」「ソフトクリームの由美ちゃん♡ですね」「お顔が見れて嬉しい」といったコメントが寄せられていた。



西山は今回の舞台で娘のちひろとも共演している。17日更新のインスタでは「45年の時を経て『同じ事』やってんだァ～ 血は争えんのやなぁ」と、娘がバク宙しているショットと自身の過去写真もアップ。見事な“父娘”競演に、「嬉しくて涙が出ちゃいます」との声も届いていた。



（よろず～ニュース編集部）