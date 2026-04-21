≒JOY・逢田珠里依、話題の“国宝級スタイル”披露
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依が、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）に登場する。
【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装の＝LOVE
3月13日に東京・日本武道館で4周年コンサートを開催するなど勢いに乗っている≒JOY。一方、個人としても、昨年6月にグループで初めてグラビアに挑戦。抜群のプロポーションを持つ美少女として大きな話題になった。
今回も美しいくびれなど“国宝級スタイル”はもちろん、大人へと成長した妖艶な表情を存分に見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか豊田ルナ、奥津マリリ、石田千穂、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。
【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装の＝LOVE
3月13日に東京・日本武道館で4周年コンサートを開催するなど勢いに乗っている≒JOY。一方、個人としても、昨年6月にグループで初めてグラビアに挑戦。抜群のプロポーションを持つ美少女として大きな話題になった。
今回も美しいくびれなど“国宝級スタイル”はもちろん、大人へと成長した妖艶な表情を存分に見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか豊田ルナ、奥津マリリ、石田千穂、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。