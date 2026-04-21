「勘弁してくれよ…」阪神即戦力ルーキー“3度目”の離脱報道にファン衝撃走る「早く1軍で見たいのに」「レフト埋まっちまうぞ！」
立石はプロ入り後まもないが、故障が続いている（C）産経新聞社
阪神のドラフト1位ルーキー、立石正広が「右ハムストリングスの筋損傷」のため別メニュー調整となることが4月21日、一斉に報じられた。
【動画】まさに一閃！前川がプロ初の満塁弾を放ったシーン
立石にとってはこれで3度目の故障離脱。最初は1月の新人合同自主トレ期間中に「右脚の肉離れ」で若手、ベテラン中心の具志川キャンプスタートとなった。
2度目は実戦に入った3月下旬、試合中に左手首を負傷して途中交代。4月14日のファームの試合で久しぶりに実戦復帰となったばかりだった。
気になるのは故障箇所にもある。「右ハムストリングス」といえば打撃にも大事な箇所とあって、慎重なリハビリが求められる。
また何といっても1月のチーム合流からわずか4か月で異なる3か所の故障とケガがちなところは心配な点でもある。
ファンの間でも今回の離脱が報じられると「勘弁してくれよ…」「早く1軍で見たいのに」などファームでも満塁弾を放つなど力強い打撃は知られているとあって、嘆きの声が広がっている。
注目の左翼争いでは前川右京、中川勇斗らが猛アピール中とあって「レフト埋まっちまうぞ！」と早期復帰を望む声も上がっている。
故障離脱は本人が1番悔しいところ。まずは完全に治してリ・スタートを切りたいところだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。