「勘弁してくれよ…」阪神即戦力ルーキー“3度目”の離脱報道にファン衝撃走る「早く1軍で見たいのに」「レフト埋まっちまうぞ！」

立石はプロ入り後まもないが、故障が続いている（C）産経新聞社

阪神のドラフト1位ルーキー、立石正広が「右ハムストリングスの筋損傷」のため別メニュー調整となることが4月21日、一斉に報じられた。

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立石にとってはこれで3度目の故障離脱。最初は1月の新人合同自主トレ期間中に「右脚の肉離れ」で若手、ベテラン中心の具志川キャンプスタートとなった。

2度目は実戦に入った3月下旬、試合中に左手首を負傷して途中交代。4月14日のファームの試合で久しぶりに実戦復帰となったばかりだった。

気になるのは故障箇所にもある。「右ハムストリングス」といえば打撃にも大事な箇所とあって、慎重なリハビリが求められる。

また何といっても1月のチーム合流からわずか4か月で異なる3か所の故障とケガがちなところは心配な点でもある。