「ホリプロの美男美女だ」綾瀬はるか、ラブラブ“夫婦”ショットに反響「お二人ともとても似ていますね」
俳優・綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは4月20日、投稿を更新。綾瀬さんが、同じく俳優の妻夫木聡さんと身を寄せ合ったツーショットを公開しました。
【写真】海辺で肩を抱く綾瀬はるか＆妻夫木聡
コメントでは「大好きなお二人！！ずーーっと良いイメージしかない！！」「チームホリプロの美男美女だ」「お二人とも大好きです 可愛い〜」「とてもお似合いなおふたり オレンジの海もきれいです」「目の澄んだ輝きがお二人ともとても似ていますね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】海辺で肩を抱く綾瀬はるか＆妻夫木聡
「寺田家のオフショット」同アカウントは「寺田家のオフショットを公開」とつづり、2枚の写真を投稿。きれいな夕焼けを背景にした海辺で、綾瀬さんと妻夫木さんが身を寄せ合っています。1枚目では妻夫木さんが、2枚目では綾瀬さんが、相手の肩を抱いています。満面の笑みを浮かべてかわいらしいポーズを取っており、ほほ笑ましいです。2人は映画『人はなぜラブレターを書くのか』で夫婦役を演じています。
「2人の演技に終始泣きっぱなし！」また、同映画を見た人からは「昨日映画見てきました 言っときますけど、ハンカチ必須です」「2人の演技に終始泣きっぱなし！また共演してほしい」「お二人の夫婦役、ストーリーが進むに連れてなんてお似合いなんだろうと思えるくらい素敵でした」といった声が上がっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)