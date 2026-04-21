私たちの体には、ホメオスタシス（生体恒常性）という機能が備わっています。ホメオスタシスは、呼吸や体温、血圧などをコントロールする「神経系」、ホルモンの分泌を担う「内分泌系」、ウイルスや細菌などから体を守る「免疫系」の働きによって保たれています。そして、これらはそれぞれ血液を介することでも関与しています。ホメオスタシスの機能が整うことで、自然治癒力が向上するといわれいます。

では、ホメオスタシスをしっかり機能させるためには、どのような行動をとればよいのでしょうか。最も重要なのが「食」です。身体を構成する細胞、ホルモンや免疫抗体、すべてが食事からとった栄養素をもとに作られています。そのため、毎日の食事しだいで体質は大きく変化していきます。

食に加え、神経系を整える「呼吸」や「睡眠」、血液の循環を良くして、免疫力を高める「運動」そして「心」の状態も神経系や内分泌系、免疫系にまで影響を及ぼします。この食・呼吸・睡眠・運動・心の5つの重要性を理解し、それぞれの役割を十分に発揮させることがポイントです。

また、これらの要素は相互作用を持ち、私たちの生命活動を支えています。5つの要素のどこに歪みがあり、バランスが欠けているのかを、体の状態、生活習慣から読み取ることが大切です。自然の恵や食材となった生き物、調理に携わる人に感謝して食し、前向きな気持ちで体を動かし、深くゆったりとした呼吸を行い、良質な睡眠をとるように心がけましょう。（監修：健康管理士一般指導員）