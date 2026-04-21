ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンがこれまでにない“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズを全国のファミリーマート約1万6400店で販売している。

今回、4月7日から発売した5種類からなる「超も〜っちりパン」シリーズが、発売から13日間で累計販売数533万食を突破（「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」「も〜っちり食感チョコメロンパン」「も〜っちり食感チーズパン」の4月7日〜4月19日13日間の累計販売実績）したことを発表した。





また、4月21日からは「も〜っちり食感クリームパン」がラインアップに加わる。「も〜っちり食感クリームパン」は、発売前のファミリーマート社員193名を対象にした社内試食調査において、新商品6点の中で「発売後に売れると思う」という回答を最も多く集めた（全6種類の新商品を対象とした調査において、上記集計対象者（124名）のうち「とても売れそう」「売れそう」と回答した人数が、同商品において111名となり最多）期待の商品となっている。調査対象のうち「パンが非常に好き・どちらかといえば好き」かつ「直近2週間以内にファミマルベーカリーを喫食している」社員124名の回答を集計した結果、「発売後に売れると思うか」という質問に対し、「も〜っちり食感クリームパン」が「とても売れそう・売れそう」と90％（111名）が回答。事前の社内評価においても、発売に向けて非常に高い期待を集めている。



「も〜っちり食感クリームパン」

アンケートの自由回答では、生地とクリームの一体感や、商品全体の完成度についての意見が多数寄せられた。「一般的なクリームパンはパンがパサパサしていたり、薄べったいイメージだが、もっちりと相性が良く美味しい」。「もっちりとしたパン生地に、クリームとホイップが絶妙なバランスで溶けるイメージ。甘すぎない味わいがパンの美味しさを引き立てて、軽食、食事、おやつなどシーンを選ばないと思った。一度食べればリピートしたくなる」。「専門店のクリームパンかと思うくらい、遜色ないもっちり感と美味しさだった」との声が寄せられた 。

今回の調査において、「発売後に売れると思うか」という設問とは別に、「総合的に最もオススメの商品を1つ選んでください」という設問では、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」が全6商品の中で最も多くの票を集めまた。同商品は、4月7日の発売直後からシリーズを牽引する人気商品となっており、試食した社員からも「専門店に匹敵するかも」「キャラメルと生地のバランスが絶妙」といった高い評価を得ている。

［小売価格］160円（税込）

［発売日］4月21日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp