生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「クロミ」がデザインされた扇風機「3WAY 大風量ハンディファン」を4月下旬からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店、サンリオショップなどを通じて発売する。

同製品は、ハンディ・首かけ・卓上と3WAYで使用できるハンディファン。高速モーター搭載でパワフルな風を感じられるため、夏の暑さ対策に最適となっている。サンリオの人気キャラクターである「ハローキティ」と「クロミ」が夏らしく日焼けしたデザインとなってハンディファンに登場。暑い夏の外出を、可愛く演出する。

同品は、ハンディ・首かけ・卓上と3通りの使い方ができるハンディファンとなっており、高速モーターを使用することでパワフルな風量で快適に涼める。ファン部分を上下に動かし向きを変えることができるため、首にかけた際にファン部を上に向けハンズフリーで使用することができる。またデスクに置いた際もファン部の角度調整が可能なため、風が当たるようファン部の向きを調整することができる。



「3WAY大風量ハンディファン」

高速モーター搭載で大風量のハンディファン。風量は好みに合わせて微弱、弱、中、強、ターボの5段階に調整可能。本体正面に数字で現在の風量と電池残量を液晶で表示する。ターボでの使用時間は約2.5時間で、微弱では約11時間使用が可能。USB Type−Cで充電可能で、充電時間は約4.5時間となっている。

同製品にはストラップを付属している。そのため購入後すぐにハンズフリーで使用することができる。ストラップには強く引っ張られると外れる仕組みがあり、万が一ストラップをひっかけてしまっても安心だとか。

日焼けしたハローキティ、クロミが描かれたかわいいパッケージで、自分用にはもちろん、キャラクターが好きな人へのプレゼントにも最適となっている。

［小売価格］3980円（税込）

［発売日］4月下旬

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp