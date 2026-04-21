Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２１日、次節（２５日）のホーム・大宮戦に向けて、静岡・焼津市内で練習。今季２度目の３連勝に向けて、ＭＦ中村優斗（２２）が「カプリーニ封じ」を誓った。

立正大から今季加入したルーキーは、開幕戦で途中出場すると、続く松本戦からずっと先発を任されている。第３節・甲府戦ではプロ初ゴールを決めるなど、左ウィングバックとして躍動中。前節の甲府戦では、サイドから切れ込んでＦＷ真鍋隼虎（２２、明大出）にパス。同じ大卒新人の決勝点をアシストし、「調子は上がってきています」と自信を見せた。

大宮には３月１４日のアウェー戦を２―１で制しているが、右サイドハーフのカプリーニにミドルシュートを決められている。強じんなフィジカルとテクニックを併せ持ち、突破力の優れたブラジル人ＭＦは今季すでに５得点しており、「１本もシュートを打たせないようにしたい」と中村優は気を引き締めた。

大宮は現在、松本と磐田に黒星を喫して連敗中。「相当気合を入れて向かってくると思います」と警戒。もちろん、その圧力を全力ではね返す。今季の藤枝は、アウェーで５戦５勝ながら、なぜかホームは２勝４敗。３月７日の磐田戦以来となる地元での勝利を飾り、スタンドを沸かせる。