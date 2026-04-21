INIの公式サイトが21日に更新され、メンバーの田島将吾（27）が腰痛のため、一部パフォーマンスを制限することを発表した。同日行われるリリースイベントには着席で参加することも伝えた。

公式サイトで「【お知らせ】田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」とし、「INIメンバーの田島将吾の健康状態および今後の活動についてご案内申し上げます。以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けました。本日の活動において継続的な強い痛みを感じたため、本人と慎重に議論を行い、弊社は医師の所見と本人の回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と腰痛で病院で診断を受けたことを報告。

「これに伴い、今後予定していますINIの活動のうち、ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加とさせていただきます」とし、「突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「なお、本日の8TH SINGLE『PULSE』リリース記念イベントにつきましては着席での参加とし、韓国での各音楽番組出演につきましては不参加とさせていただきます」とも伝えた。

「また、ダンスパフォーマンスを伴わない活動につきましては医療スタッフと継続的に議論し、慎重に参加を検討していく予定です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と続け、「弊社といたしましては、本人の回復を最優先に考え、一日も早く健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、治療と快復に最善を尽くしてまいります。活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」と活動再開の時期は未定であることも記した。