阪神2軍は21日、尼崎市のSGLスタジアムで練習を行い、22日の徳島IS、23日の高知FDとの四国ILとの交流試合に備えた。

以下は平田2軍監督の一問一答。

――明日から独立リーグとのチームとの2連戦

「木曜日が天気悪いんだよ。その辺がちょっと心配してんだけど。打席数が少ない選手とかね。野手の方でふだん出られない育成の選手がいるので、そのためにこういうゲームがあって、もちろん野球振興も含めてそういう目的で独立リーグと試合をやるんだけど、できれば2試合ともやりたいね」

――ディベイニーも遠征に行く？

「いかないよ。こっち（尼崎）でしっかり打ち込む。いろいろなポジションを守るというのもある」

――西純はどんどんと試合に出す

「いろいろな経験をして欲しいいまはちょっとバッティングの精彩を欠いているけど、まだまだ悩んだり考えすぎるのは早い。お母ちゃん来てた広島の時みたいに思い切ってね、今は4番で経験を積ませているのだから、当てにいったりするなと話したところや」

――調子が落ちても使い続ける？

「調子云々（うんぬん）とかいう選手じゃないねん。競争させるよ、もちろん。ダメだったら外すし。他に豊田も治ってきているし、島田復帰まじか。岡城もこっち来た。いいところを見せてくれないと、そうはいかん」

――悩んでる暇はない

「悩んでる振りしたってダメ。悩むようなレベルの選手じゃない寝れないくらい悩んでるかっていうことやんか。悩むならバット振れっていいたくなる悩んでるヒマがあったら自信とまではいかないけど安心できるまでバット振れ。“よし、明日”っていう準備をするっちゅうことよ」