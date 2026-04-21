ドラマは、王者エコロデュエルがゴールした２８秒後−。スタンドから「水沼ー！」「諦めるな」「頑張れ！」「よくやった」という大声援が響いた。みんなが待っていたのは、中山グランドジャンプでＪＧ１初騎乗となった水沼元輝騎手（２３）＝美浦・加藤和＝とポリトナリティー（牝５歳、美浦・和田雄）。道中で他馬についていけなくなり、大差をつけられたシンガリコンビの入線に、異例とも言える万雷の拍手が送られたのだ。

エコロデュエルをレコードで連覇へ導いた草野太郎騎手も「強いな、お前は！」と相棒を絶賛した直後、振り返って「水沼は！？水沼！」と心配。まだ最終障害を跳んでいた姿を見て「水沼頑張ってる」と言い、入線を見届けて「よく帰ってきた、偉いよ」と後輩を気遣っていた声がジョッキーカメラに収録されており、話題を呼んだ。今月末での引退を表明している石神深一騎手も、馬上から心配そうに彼の最後の直線を見守っていた。その愛され力はどこから？その理由を、記者目線で書こうと思う。

初ＪＧ１騎乗を終えて、コメントが欲しいと記者が待機していたのに姿が見えず。コメントを忘れてルームへ戻っていた天然さにズッコケそうになった。急きょの騎乗依頼でさぞ緊張しただろうと思っていたら…「緊張は全然なかった。返し馬でファンの拍手が聞こえてきて、水沼タオルもいっぱいありました（タオルとは、水沼騎手と師匠の加藤和師が１枚あたり５００円の自腹を払って販売したもの）」と意外と余裕。前日は、障害ジョッキーの先輩たちから参考映像をたくさん見せてもらったり、五十嵐雄祐騎手からは大生け垣の跳び方を教えてもらったりと充実していたそう。「先輩総出で僕が完走できるようにしてもらったので、楽しく乗れました！」と笑顔で明かしてくれた。

２０１８年中山大障害以来の牝馬のＪＧ１出走で、「完走が目標だったので落ちなくてよかった」と安堵の表情。最終障害での大歓声は聞こえていたのかと問うと、「疑似勝利体験ができました！」とニッコリ。爆笑する記者ををよそに「歓声で馬もハミをグッと取ってくれた。『お前も聞いているんだな』って」と続けて、相変わらずの“水沼節”を披露した。

もうお分かりの通り、普段からこんな感じの性格。フォーエバーヤングのぬいぐるみが都内で在庫切れだったと悲しんでいた記者へ、「小倉で取ったやつあったよ！」とゲームセンターで同馬のぬいぐるみをゲットして送ってきてくれたこともある。いつも彼の周りには人が集まってくるムードメーカー。美浦の若手の仲の良さの一因には、彼の明るさと優しさがあると思う。大舞台で証明した「愛され力」。今度は重賞やＪＧ１で、みんなを待ってやりましょう。頑張れ、水沼くん！（デイリースポーツ・野里美央）