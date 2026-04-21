新たなスタジアム整備について県と秋田市、ブラウブリッツ秋田の3者協議が23日に開かれることになりました。



21日の県議会で鈴木知事がブラウブリッツからの呼びかけがあれば早急に3者協議に応じたいという意向にクラブ側が反応した形で、スタジアム整備の議論がようやく再開されます。



21日の県議会の県政協議会で、鈴木知事は3者協議の開催へ向け調整していることを明らかにした上で次のように述べました。





鈴木知事「クラブから呼びかけがあれば早急に3者協議に応じ、整備スキームやスタジアム規模などの条件等のすり合わせを行いながら、スタジアム整備の基本的な方針についての3者合意を目指したいと考えております」新たなスタジアムの整備主体をめぐって県は、先月まで秋田市が担うことが望ましいとしてきましたが、秋田市の考えである県と市、共同で担う方向に歩み寄りを見せ、協議再開への道筋を整えてきていました。その上で鈴木知事は、現在の“ボール”はブラウブリッツにあるとの認識を示しました。鈴木知事「クラブがより主導権をもって私たちが頑張りますから県と市の支援をお願いをします、というのが本来の立て付けであろうと私は考えていますので、実際に3者で意思疎通はしておりますのでしっかり形としてはクラブ側が呼びかけをして、それに県と市はのりますし支援も頑張ってやりましょうと、そういう形で私は考えています」そしてブラウブリッツは21日、新たなスタジアム整備に向け3者による実務者協議を23日に開くと発表しました。鈴木知事の呼びかけにクラブ側が反応した形で、3者協議は今年2月以来の開催となります。また、中東情勢悪化による県内企業への影響について県が今月13日までの6日間、緊急の調査をしたところ、回答のあった382社のうち63パーセントの企業が燃料や資材の価格高騰など、影響を受けていると答えました。製造業やサービス・小売業、運輸業などさまざまな業種に影響が出ていて、県や商工団体が設置した窓口にはこれまで57件の相談が寄せられているということです。※4月21日午後6時15分のABS news every.でお伝えします