俳優の仲里依紗が自身のInstagramを更新し、夫で俳優の中尾明慶との結婚13周年を迎えた際の写真を複数枚公開した。

参考：松坂桃李＆仲里依紗、『SUKIYAKI』で2度目の夫婦役に 仲野太賀の妻役には土屋太鳳

投稿されたのは、富士山を望む宿でのアニバーサリー旅行のオフショット。黄色のパイソン柄トップスにアクセサリーを重ねた仲が、両手で抱えきれないほどの赤い薔薇の花束を前に目を閉じて頬を寄せる1枚や、同じ花束を膝の上に抱えて穏やかに微笑むショットが並ぶ。中尾の肩に寄り添ったツーショットでは、2人が顔を寄せて満面の笑みを浮かべており、長年連れ添った夫婦ならではの自然な距離感が伝わってくる。

そのほか、2人が富士山を背にテラスで並んで立つ全身ショットや、デニムジャケットを羽織った仲が青空の下で富士山を見つめる後ろ姿、お茶目な表情を見せる中尾のショットなど、旅先での穏やかな時間を切り取ったカットが並んでいる。

仲はキャプションで「Happy Anniversary!! 2026.4.18」と綴り、「#そういえば去年の写真あげてない」と添えた。前日の投稿でも「13回目の結婚記念日」と報告しており、中尾が満面の笑みで富士山を望む宿に佇む姿や、大きな薔薇の花束を前にピースサインを送る自身のオフショットなどを公開していた。（文＝リアルサウンド編集部）