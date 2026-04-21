◇MLB ドジャース 12-3 ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ロッキーズとの4連戦4戦目に勝利したドジャース。先発ジャスティン・ロブレスキ投手が7回1失点と好投すれば、打線は15安打12得点と投打にかみあい快勝となりました。次戦は日本時間22日に敵地でジャイアンツと対戦します。

そのジャイアンツとの3連戦初戦の先発投手は、今季5度目の先発登板となる山本由伸投手が予定されています。

山本投手は昨季に続いて今季は2年連続の開幕投手を任され、ここまで4試合で2勝1敗。防御率2.10、4度のQSを記録し被打率.198と安定した成績をマークしています。

また登板した4試合全てで2失点以下に抑え、敗戦となった2日のガーディアンズ戦では、6回87球を投げ、4安打2失点と力投。前回登板のメッツ戦では勝ち星が付かなかったものの、今季最長の7回2/3、104球を投げ、4安打、7奪三振、1四球、1失点と好投し、先発の役目を十分に果たしました。

今季5度目の先発となる明日の試合では、同地区のライバル、ジャイアンツ打線を相手にどんな投球を披露するか注目です。