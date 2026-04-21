イラン外務省は２１日、米軍がイラン船籍の貨物船を拿捕（だほ）したことに強く抗議する声明を発表し、乗組員らの解放を要求した。

戦闘終結に向けた米イランの再協議を巡って駆け引きが続く中、新たな課題が加わった形だ。

イラン船籍の貨物船は１９日、イラン沿岸のバンダルアッバスに向けてアラビア海北部を航行中、米軍に拿捕された。米軍がイランの船舶を対象に実施している海上封鎖に違反しているというのが理由だ。

イラン外務省の声明は、拿捕が米国とイランの停戦合意違反にあたる「海賊行為」「テロ行為」だと非難し、貨物船と乗組員、一緒に乗船していたとみられる家族らの即時解放を要求した。乗船者の人数は明らかにしていない。

イラン軍中央司令部は２０日、拿捕の後に「間もなく報復する」としていたが、「乗組員らの安全が確保された上で、必要な措置をとる」と表現を修正した。

米イランの再協議を巡っては、ホルムズ海峡の開放が主要な焦点に浮上している。イランは米軍の海上封鎖を停戦違反と主張しており、今回の拿捕は問題を複雑化させることになった。（国際部 吉形祐司）