「ＤｅＮＡ−阪神」（２１日、横浜スタジアム）

アーティストの龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）がスペシャルゲストとして登場し、セレモニアルピッチを務めた。

背番号「１０４」のユニホームに身を包み、リリーフカーに乗ってさっそうと登場すると「めゃくちゃ野球が大好きで、野球少年の夢！夢舞台に立つことができました！」とあいさつ。大きく振りかぶって投球すると、惜しくもホームベース付近でワンバウンドしたが、低めに制球された球筋を披露した。

試合前にはセレモニアルピッチの他に、「ＴＷＩＬＩＧＨＴ☆ＬＩＶＥ（トワイライトライブ）」で球団応援歌「勇者の遺伝子」を熱唱。

さらに、白いタキシードに着替え、国歌独唱も担当。繊細さと力強さを併せ持った唯一無二の伸びやかな歌声に、スタンドは神聖な空気に包まれた。ＤｅＮＡ・牧や阪神・森下ら、両軍ナインも厳かに聞き入っていた。

今３連戦は「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴ ＳＥＲＩＥＳ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ｎｏｊｉｍａ」として開催。としは、試合後の「ＢＬＵ☆ＬＩＧＨＴ ＬＩＶＥ（ブルーライトライブ）」にも出演予定となっている。