「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4、“ブルーローズ”登場 本気の恋に指原莉乃も涙…本予告映像解禁
【モデルプレス＝2026/04/21】5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信される人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。本予告映像とメインビジュアルが解禁された。
【写真】4代目バチェロレッテ、本気の恋に揺れ動く姿
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
世界を渡り活躍し、その圧倒的な美貌と洗練されたライフスタイルで同世代を中心にSNSでも支持を集める4代目バチェロレッテ・平松里菜。先日発表された男性参加者たちについては、14人の個性豊かな顔ぶれに多くの反響が寄せられ、新シーズンへの期待が最高潮に達するなか、この度、本予告映像が解禁された。
「トリリンガルで世界を渡る次世代のスタイルアイコン」と紹介される平松は、海外経験で培われた個として強さと等身大のライフスタイルを発信する姿がグローバルで支持される憧れの存在。しかし映像内では、「正式にお付き合いした方はいない」「（人との間に）壁があると言われる」と、自身の意外な素顔や葛藤も吐露。「この旅で自分の心を開いて、相手を信頼できるようになりたい」と、真実の愛を見つけるための切実な願いを語っている。
スタジオMCとして旅を見守る今田耕司は、男性参加者たちを翻弄する平松の魅力に「最高ですよ！」と興奮を隠せず、指原莉乃は思わず涙を流しながら「スタジオで泣いたのたぶん初！」と、今シーズンのドラマチックな展開に太鼓判を押した。
また、本映像には平松の心を射止めようと奮闘する男性参加者たちの熱い姿も収められている。豪華な打ち上げ花火やタイの美しいロケーションを舞台に、「もう好きになっています」「リナちゃんのことをずっと考えている」「リナの気持ちが一番欲しい」「絶対に負けたくない」「最後の日までリナと一緒にいたい」と情熱をぶつけ合う男性陣。さらに、これまでのシリーズにはない新たなローズ“ブルーローズ”が登場する場面もあり、驚きと困惑、そして歓喜が入り混じる、激動の新シーズンの幕開けを予感させる。
さらに、最後には「帰らないで」「なんなんだろうこの感情は」と、世界をかける自立した女性が、人生で初めての本気の恋に揺れ動く様子も。その覚悟と純粋さが、今シーズンの大きな見どころとなりそうだ。
併せて解禁されたメインビジュアルでは、降り注ぐ真っ赤なバラに囲まれ、一輪のローズを手に凛とした表情を浮かべる平松の姿が。その瞳には、多くの男性参加者の中から運命の一人を選び抜こうとする、強くしなやかな決意が宿っている。微笑みの国・タイを舞台に、彼女が自身の心の「壁」を壊し、最後にローズを差し出すのは一体誰なのか――。「シリーズ最大級に情熱的な旅」の幕開けに期待が高まる。
さらに、本日よりPrime Videoの公式XとInstagramでは、平松と、男性参加者14人の性格診断やラブタイプ診断を公開する特別投稿を配信。番組配信前にバチェロレッテの恋愛傾向を予想したり、最後のローズを手にする男性を推理したりと楽しむことができる。（modelpress編集部）
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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【写真】4代目バチェロレッテ、本気の恋に揺れ動く姿
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
◆「バチェロレッテ」新シーズン、予告映像解禁 謎の“ブルーローズ”が波乱を呼ぶ
世界を渡り活躍し、その圧倒的な美貌と洗練されたライフスタイルで同世代を中心にSNSでも支持を集める4代目バチェロレッテ・平松里菜。先日発表された男性参加者たちについては、14人の個性豊かな顔ぶれに多くの反響が寄せられ、新シーズンへの期待が最高潮に達するなか、この度、本予告映像が解禁された。
「トリリンガルで世界を渡る次世代のスタイルアイコン」と紹介される平松は、海外経験で培われた個として強さと等身大のライフスタイルを発信する姿がグローバルで支持される憧れの存在。しかし映像内では、「正式にお付き合いした方はいない」「（人との間に）壁があると言われる」と、自身の意外な素顔や葛藤も吐露。「この旅で自分の心を開いて、相手を信頼できるようになりたい」と、真実の愛を見つけるための切実な願いを語っている。
スタジオMCとして旅を見守る今田耕司は、男性参加者たちを翻弄する平松の魅力に「最高ですよ！」と興奮を隠せず、指原莉乃は思わず涙を流しながら「スタジオで泣いたのたぶん初！」と、今シーズンのドラマチックな展開に太鼓判を押した。
また、本映像には平松の心を射止めようと奮闘する男性参加者たちの熱い姿も収められている。豪華な打ち上げ花火やタイの美しいロケーションを舞台に、「もう好きになっています」「リナちゃんのことをずっと考えている」「リナの気持ちが一番欲しい」「絶対に負けたくない」「最後の日までリナと一緒にいたい」と情熱をぶつけ合う男性陣。さらに、これまでのシリーズにはない新たなローズ“ブルーローズ”が登場する場面もあり、驚きと困惑、そして歓喜が入り混じる、激動の新シーズンの幕開けを予感させる。
◆4代目バチェロレッテ平松里菜、本気の恋に揺れ動く姿
さらに、最後には「帰らないで」「なんなんだろうこの感情は」と、世界をかける自立した女性が、人生で初めての本気の恋に揺れ動く様子も。その覚悟と純粋さが、今シーズンの大きな見どころとなりそうだ。
併せて解禁されたメインビジュアルでは、降り注ぐ真っ赤なバラに囲まれ、一輪のローズを手に凛とした表情を浮かべる平松の姿が。その瞳には、多くの男性参加者の中から運命の一人を選び抜こうとする、強くしなやかな決意が宿っている。微笑みの国・タイを舞台に、彼女が自身の心の「壁」を壊し、最後にローズを差し出すのは一体誰なのか――。「シリーズ最大級に情熱的な旅」の幕開けに期待が高まる。
さらに、本日よりPrime Videoの公式XとInstagramでは、平松と、男性参加者14人の性格診断やラブタイプ診断を公開する特別投稿を配信。番組配信前にバチェロレッテの恋愛傾向を予想したり、最後のローズを手にする男性を推理したりと楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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