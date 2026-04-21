元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。香水をつけた経験がないことを明かした。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、香水市場が拡大し、自販機やサブスク、ＡＩ利用など対面販売が主流だった販売方法も多様化しているという記事が紹介された。

曜日コメンテーターの北斗晶が「私、香水つけないのよ〜。香水が苦手な人っているでしょ。私はそっちのタイプ。ラーメン食べに行ったりして隣の人がにおってたりすると、いいにおいのつもりなんだろうけど、キツかったり…」と言うと、大きくうなづいた大島アナ。

「選び方が分からないんですけど…」と続けたところでＭＣの垣花正に「大島さんは自分の香りの好みがない？」と聞かれると大島アナは「選び方が分からないんですけど、つけてみたいなって興味はあるので」と返答した。

さらにコメンテーターの作家・岩下尚史さんに「おつけになってないの？」と聞かれると「なってないです」と即答。岩下さんに「ここ（の番組）に来る女のアナウンサーって大体、つけてねえから」と言い放たれると「ちょっとデビューできるように…」と決意表明していた。