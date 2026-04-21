©️ABCテレビ

10代の頃から変わらずかわいい女優・上戸彩に、スタジオ一同がときめきまくり！ プライベートでは3児のママである上戸が、大切にしている我が子と過ごす時間について語った。

【TVer】上戸彩「ウワ～みたいなぐらい泣いて……」 芸能界の仕事からずっと逃げたかった、10代頃の苦悩を告白

©️ABCテレビ

上戸彩といえば、11歳の頃に第7回全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞し、芸能界デビュー。最初はアイドルとして活動し、のちに数々のドラマや映画に出演する日本屈指の女優となった。

©️ABCテレビ

上戸の11歳頃の写真が公開されると、スタジオ一同は「ある意味変わってへんな！」「こんなに変われへん人おるんや！」「ベビーフェイスですよね！」と大盛り上がり。現在の上戸に対しても、彼女が何をしてもしなくても、「かわいい！」といった声があがった。

そんな上戸は、プライベートでは3児のママ。子どもはそれぞれ、長女が10歳、長男が6歳、次男が2歳になった。手がかかる年下の子どもに何かと目がいきがちだが、長女と過ごす時間も積極的に作っているという上戸。「（長女と）2人で渋谷に遊びに行ったりとか。この間も109に入っている雑貨屋に行って、お友達のプレゼントを選びに行ったりとか。そういうのから会話を大事にしている」そうだ。

©️ABCテレビ

上戸は子どもたちを優先しているため、「連ドラ（主演）13年やってないです」とのこと。主演の連続ドラマの撮影は、「どうしてももう本当、全部が全部時間取られてしまうくらいやっぱりハードなもの」だからだ。上戸の話に、彼女と同じく子どもがいるお笑いコンビ・ツートライブは驚きっぱなしだった。

なお、上戸がツートライブにもてなされて大阪を巡った企画「ツートライブのおもてなしドライブ特別編」は、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）4月16日放送回で行われた。

©️ABCテレビ

【TVer】上戸彩がエレベーター内で衝撃行動！ 居合わせたフットボールアワー後藤輝基が暴露「顔真っ赤っかやった」