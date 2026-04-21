「デジグネイテッド・ヒッター」という野球に関する用語、知っていますか？



「Designated Hitter」頭文字をとって、DH。



日本語に置き換えると「指名打者」です。



ピッチャーの代わりに打席に立つ、打撃専門の選手を起用できる制度が「DH制」で、アメリカ・メジャーリーグや日本のプロ野球、パ・リーグでも採用されています。





■鹿角高校

そして、この春からは高校野球でもDH制が導入されました。日本高校野球連盟は1人でも多くの選手の出場機会を増やすこと、ピッチャーが投球に専念することで負担軽減につなげることを大きな狙いとしています。DH制は、試合前にそれぞれのチームで制度を使うか使わないか選ぶことができます。例えば、バッティングが得意なピッチャーがいるチームは、これまで通り、ピッチャーが打席に入ることも可能です。先月のセンバツ甲子園から採用されたDH制。県内の高校はどう受け止めているのか取材しました。

花輪・十和田・小坂の3校が統合し、創立3年目を迎えた鹿角高校です。



大雪で先月下旬までグラウンドが使えず、室内で練習に励んできました。



鹿角は去年夏の県大会で準優勝。



佐藤大和投手は、エースとして決勝までの4試合に先発しました。



3年・佐藤大和投手

「大会で勝ち進んでいくと疲労とか溜まったりしてくるので、そういうところでピッチャーに専念できるということはとても大きいなと思います」



小林洋介監督は、選手の特性を見極めながらDH制を採用したい考えです。



小林洋介監督

「佐藤の場合はバッティングも走るのも好きな子なので、なるべく今までやってきた野球のリズムの中でやらせてあげたいなという風に思うところがあります」



ピッチャーはDH制導入で、よりバッティングが得意な選手と対戦する機会が増えます。



佐藤投手は、筋力トレーニング、筋トレで球速アップに取り組んできました。



佐藤大和選手

「自分たちが目標としている甲子園は夏しかないので、それに向けて春も勝ち進んで、自分の成果がいっぱい得られるような春の大会にしたいと思います」

■金足農業高校

その鹿角を去年夏の県大会決勝で破り、甲子園に出場したのが…



柴田光太郎アナウンサー

「雑草軍団といえば金足農業高校野球部です。夏の甲子園2年連続出場中、戦後初めての夏の県大会3連覇を目指しています」



今年はDHで打力や走力のある選手を起用することを視野に入れています。



中泉一豊監督

「野手も活用できるので、ピッチャー多くても逆にその代打で使いたい選手、打力生かしたい選手も生かせるかなと思います」



今季の金足農業の投手は3年生の左右、2枚看板です。



DH制について思いは違うものの、2人とも肯定的にとらえています。



3年・杉本琥珀投手

「バッティングは苦手なのでピッチングの方がしたいです」「ピッチャーからしたらピッチングに集中できるっていうかその面では自分はDH制はいいなと思います」



3年・斎藤遼夢投手

「出来ればバッターとか立ちたかったんですけど、自分よりもいいバッターはほかにもいるのでそこはやっぱ野手に任せて、投げることに関しては自分が投げたいっていう思いが強いです」



去年夏の甲子園のマウンドを経験した斎藤投手。



県大会を勝ち抜くことはもちろん、さらなる高みを目指します。



斎藤遼夢投手

「3連覇することは通過点なので、甲子園ではやっぱ日本一を目指して頑張っていきたいと思います」「DH（制）もあるので自分はやっぱバッティングよりもピッチャーに専念して、1回でも長いイニング投げて最少失点で0点で抑えたい」

■増田高校

一方、DH制の活用の見通しが立たないチームもあります。



増田高校は、おととしは単独で、去年は連合チームで夏の県大会に出場しました。



2・3年生の部員は7人。



今年も羽後高校と連合チームを組むことが決まっています。



佐藤雄聖主将

「自分たちは限られている人数というのを自覚した中で冬季の練習に励んできて、一人一人が打撃が上がってきているので、DH制は正直あまりこだわったりとかはしていないです」



押切信人監督

「出場機会が増える選手は出てくるとは思うんですけれども、本校ベンチにいる選手は少ないですので、不測の事態というか試合中の不測の事態を考えると、少し使いにくいのかなという風な感じで思っています」



少ない人数の中、大きな支えとなっているのがマネージャーの存在です。



3年・鈴木菜月さん

「野球の話とかみんなでけっこうしています」「みんな仲良くて学年関係なく…いいと思います」



選手7人とマネージャー2人で練習に取り組む増田。



少しでも長く練習時間を確保できるよう、球拾いも9人全員で協力して行っています。



キャプテンを務めているのが3年生の佐藤雄聖選手です。



冬場から、DH制を採用したチームにも負けないバッティングをしようと、打撃練習に励んできました。



マネージャーの後押しもうけながら磨いてきたバッティングを生かし、一つでも多く白星をつかみに行きます。



佐藤雄聖主将

「一人一人が打撃を得意になってきていい打球とか飛ばせるようになってきたので」「最終的には増田高校のベスト4というのが目標なのでそこまでいけるように頑張っていきたいです」

■DH制の細かいルールを解説！

ここからはDH制の細かいルールについて解説していきます。



DH制を使用した場合の一例ですが、ピッチャーと指名打者は兼任してもいいと思いますか？



メジャーリーグの大谷翔平選手が投打二刀流で出場しているように、先発ピッチャーに限っては指名打者と兼任で出場することができます。



いわゆる「大谷ルール」と呼ばれているものです。



この大谷ルールにはもう一つ特徴があり、先発ピッチャーが交代しても1番・指名打者として出場し続けられます。



または指名打者を交代しても、ピッチャーとして投げ続けることもできるんです。



そして、DHは試合中に解除することもできます。



1つ目のケースは、ピッチャーがほかの守りにつくケースです。例えば、ピッチャーが外野にまわり、ほかの守備についていた選手がマウンドに立つとDHは解除されます。



2つ目は、指名打者の選手が守備につくケースです。例えば、指名打者だった選手がショートの守りにつくとDHが解除されます。



また、ピッチャーが指名打者の選手の打順で代打に立つこともできますが、こちらもDHは解除されることになります。



指名打者を継続させるか、解除するか、試合展開に応じたチーム戦略も一つの見どころとなりそうです。



全県規模の公式戦では、来月8日に秋田市で開幕する春の大会から導入されます。



DH制にも注目しながら球児たちの熱戦に期待しましょう。



※4月21日午後6時15分のABS news every.でお伝えします