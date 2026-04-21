【ゼブラ新コーポレートスローガン】 4月21日 発表

新コーポレートスローガンとロゴ

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ゼブラは4月21日、新たなコーポレートスローガン「かく、その先のこと。」を発表した。

約20年ぶりの刷新で、デジタル化や価値観の多様化を踏まえ、「かく」という行為を起点に、新たな価値や体験の創出を目指すとしている。同社は今後、筆記具開発に加え、新ブランド「shimauma lab.」の展開や、筆記データを活用した医療・教育・エンターテインメントなど、多様な分野への展開を進める。

あわせて、公式サイト内に特設ページを公開。イメージ動画と共に本取り組みについて発信する。

□スローガンページ

□イメージ動画のページ

【代表取締役社長 石川太郎氏 コメント】

私たちは「かく」という行為から生まれる価値にも、改めて目を向けています。

「かく」ことには、人の思考を深め、想いを伝え、新しい発想を生み出す力があります。

筆記具メーカーとして培ってきた技術や知見を活かしながら、「かく」という行為から広がる価値について、さまざまな角度から研究や取り組みを進めています。こうした探求を通じて、「かく、その先のこと。」につながる新しい価値を生み出していきたいと考えています。

新コーポレートスローガン・ロゴ・ステートメント