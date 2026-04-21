下水道管の老朽化が進む中、市町村の水道事業も岐路に立たされています。



来年4月から上下水道料金の値上げを検討している秋田市は、有識者による審議会に一般家庭の月の負担額が約700円から2,000円程度増えるという具体的な試算を公表しました。



委員からは市民生活への影響を懸念する声もあがり、7月の答申に向けて慎重な議論が進められる見通しです。



秋田市は水道事業を取り巻く環境が施設の老朽化や物価高などによる維持管理費の増加、さらに人口減少に伴う収入減で厳しさが増しているとして、上下水道の使用料金値上げを有識者による審議会に諮問しています。





21日は今年度最初の会議が開かれ、値上げについて議論が交わされました。秋田市は来年4月から水道料金を約39％、下水道料金を約23％、値上げする案を示しています。上下水道合わせると1人暮らしで月額683円、2人暮らしで853円、4人暮らしで1,876円から2,085円の値上げとなる見込みです。またスーパーなどの事業者は、月額で約9万5,000円の負担増となる試算が示されました。宮田直幸会長「今回やっぱりかなりの料金改定インパクトが大きい」秋田市水道局担当者「（付帯意見として）激変緩和的なニュアンスを含めた意見を付していただくことは問題ない」さらに委員からは「厳しい物価高の中、救済措置が必要ではないか」「長期的なビジョンもあわせて示すべきだ」といった意見も出されていました。審議会は7月の答申を目指し、今後も会議を開いて使用料金の値上げについて議論することにしています。