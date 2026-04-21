ANEMONÉが所属するクリエイティブプロダクション blue’s collectiveが4月28日に下北沢 近道にて開催するライブイベント『Unknown blues vol.2』に、Rui Fujishiroが出演する。

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本公演では、ANEMONÉのパフォーマンスの中でMioNのソロコーナーが設けられることが発表され、その中でRui Fujishiroとともに「蒼夜想」のスペシャルセッションを初披露する。なおRui Fujishiroのライブ出演は、今回が初となる。

また、ライブに先がけて「蒼夜想」のMVが公開された。映像では誰もいないコンサートホールの中でMioNとRui Fujishiroが夜に寄り添うように楽曲を奏でており、時折インサートされる蒼い夜の絵とともに、孤独な深夜の心象風景を描き出している。

（文＝リアルサウンド編集部）