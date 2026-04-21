昨年、メジャーリーグのワールドシリーズMVPに輝いたロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手。その功績を称える写真展が、山本選手の地元・備前市で始まりました。

【写真を見る】山本由伸選手の大型パネルや野茂英雄元選手の雄姿も チームの公式カメラマン ジョン・スーフー氏による日本初の写真展始まる【岡山】

備前市美術館のエントランスでは、ドジャースタジアムのマウンドで存在感を放つエースを写した大型パネルが出迎えます。

ドジャースの心音

きょう（21日）から始まった展覧会「ドジャースの心音」です。

1980年代からチームの公式カメラマンを務めるジョン・スーフー氏の日本初の写真展で、ベンチで大谷翔平選手と談笑する様子やワールドシリーズで好投した山本投手に感服する佐々木朗希選手など、チームに深くかかわっているからこそ撮影できた写真約100枚が展示されています。

野茂英雄さんの姿も

そのほかにも、かつてドジャースに在籍した野茂英雄さんなど、往年の名選手の雄姿も飾られていて、チームの半世紀の歴史を見ることができます。

訪れた人「かっこいいですね。躍動感があって」

「無邪気な顔とかもかわいいなって。お母さんみたいな気持ちで見ています。」

長崎信行備前市長「世界で活躍していただいて本当に備前市の名を上げていただいて大変助かっております。ますます頑張っていただきたい」

写真展は備前市美術館で5月10日まで開かれています。