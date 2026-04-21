森田美勇人の福岡公演に密着した音楽ドキュメンタリー『1:Re』エムオン!で放送決定

森田美勇人が、4月28日22時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）で放送される音楽ドキュメンタリー番組『1:Re（ファーストリアクション）』に出演することが発表となった。

■独占インタビューに加え、ライブダイジェストやブランド「FLATLAND」の活動も

アーティストのはじめての瞬間に立ち会い、アーティストのはじめての瞬間を記録するドキュメンタリー『1:Re』。今回のリアクターは、音楽やダンスだけでなく、絵画や写真など、幅広い表現活動を行うアーティスト・森田美勇人。

グループでの活動を経て、2024年にソロアーティストとしてデビューし、数々のワンマンライブを重ねてきた彼が、自身初となる5都市を巡る全国ツアー『Myuto Morita Live Tour 2026』を3月20日から開催する。

エムオン!では、3月29日開催の福岡公演の舞台裏に密着。はじめての全国ツアーに込める想いやこれまでの音楽活動など、過去から未来へと想いを紡ぐ独占インタビューに加え、福岡公演の模様もダイジェストで放送。さらに、事前リハーサルを重ねながらセットリストを構築していく過程や自身がディレクターを務めるブランド「FLATLAND」の活動も記録。ジャンルの境界を越えて躍動する彼の原動力に迫る。

■番組情報

MUSIC ON! TV『Re ～森田美勇人 meets Live Tour 2026～』

04/28（火）22:00～23:00

※再放送：05/11（月）23:00～24:00

■【画像】森田美勇人 アーティスト写真

■関連リンク

『Re ～森田美勇人 meets Live Tour 2026～』詳細はこちら

https://www.m-on.jp/program/detail/1re-moritamyuto-2604/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

森田美勇人 OFFICIAL X

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森田美勇人 OFFICIAL Instagram

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