「日経225ミニ」手口情報（21日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限2979枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2979枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2979( 2979)
バークレイズ証券 2184( 2184)
ソシエテジェネラル証券 2163( 2163)
SBI証券 2932( 1220)
楽天証券 2468( 1156)
三菱UFJeスマート 327( 163)
マネックス証券 161( 161)
松井証券 129( 129)
フィリップ証券 99( 99)
JPモルガン証券 95( 95)
日産証券 36( 36)
インタラクティブ証券 30( 30)
ドイツ証券 10( 10)
岩井コスモ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 108530( 108530)
ソシエテジェネラル証券 70999( 70999)
バークレイズ証券 25147( 25147)
SBI証券 43654( 21588)
楽天証券 32624( 15718)
松井証券 11689( 11689)
日産証券 4694( 4694)
三菱UFJeスマート 6707( 4395)
ゴールドマン証券 4139( 4135)
JPモルガン証券 3603( 3603)
マネックス証券 3375( 3375)
サスケハナ・ホンコン 3104( 3104)
ビーオブエー証券 2978( 2978)
みずほ証券 954( 954)
フィリップ証券 939( 939)
モルガンMUFG証券 925( 921)
BNPパリバ証券 702( 702)
インタラクティブ証券 525( 525)
野村証券 363( 363)
東海東京証券 227( 227)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
ABNクリアリン証券 38( 38)
楽天証券 33( 23)
三菱UFJeスマート 32( 12)
フィリップ証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
SBI証券 16( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2979( 2979)
バークレイズ証券 2184( 2184)
ソシエテジェネラル証券 2163( 2163)
SBI証券 2932( 1220)
楽天証券 2468( 1156)
三菱UFJeスマート 327( 163)
マネックス証券 161( 161)
松井証券 129( 129)
フィリップ証券 99( 99)
JPモルガン証券 95( 95)
日産証券 36( 36)
インタラクティブ証券 30( 30)
ドイツ証券 10( 10)
岩井コスモ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 2( 2)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 108530( 108530)
ソシエテジェネラル証券 70999( 70999)
バークレイズ証券 25147( 25147)
SBI証券 43654( 21588)
楽天証券 32624( 15718)
松井証券 11689( 11689)
日産証券 4694( 4694)
三菱UFJeスマート 6707( 4395)
ゴールドマン証券 4139( 4135)
JPモルガン証券 3603( 3603)
マネックス証券 3375( 3375)
サスケハナ・ホンコン 3104( 3104)
ビーオブエー証券 2978( 2978)
みずほ証券 954( 954)
フィリップ証券 939( 939)
モルガンMUFG証券 925( 921)
BNPパリバ証券 702( 702)
インタラクティブ証券 525( 525)
野村証券 363( 363)
東海東京証券 227( 227)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
ABNクリアリン証券 38( 38)
楽天証券 33( 23)
三菱UFJeスマート 32( 12)
フィリップ証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
SBI証券 16( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース