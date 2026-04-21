「日経225ミニ」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限5919枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5919枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5919( 4919)
ソシエテジェネラル証券 4063( 4063)
バークレイズ証券 2749( 2749)
SBI証券 2785( 1215)
三菱UFJeスマート 719( 549)
インタラクティブ証券 542( 542)
楽天証券 1411( 399)
マネックス証券 326( 326)
松井証券 320( 320)
フィリップ証券 246( 246)
JPモルガン証券 83( 83)
日産証券 50( 50)
ドイツ証券 22( 22)
SMBC日興証券 10( 10)
ゴールドマン証券 1007( 7)
立花証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 108686( 108686)
ソシエテジェネラル証券 78832( 78832)
バークレイズ証券 41099( 41099)
SBI証券 46445( 18307)
松井証券 17580( 17580)
楽天証券 28742( 10848)
日産証券 9422( 9422)
サスケハナ・ホンコン 8095( 8095)
JPモルガン証券 7378( 7378)
三菱UFJeスマート 9190( 5860)
モルガンMUFG証券 5178( 5121)
ビーオブエー証券 4498( 4498)
BNPパリバ証券 4325( 4325)
ゴールドマン証券 3756( 3700)
マネックス証券 3381( 3381)
広田証券 2575( 2575)
みずほ証券 2233( 2182)
野村証券 2011( 2009)
UBS証券 1626( 1626)
インタラクティブ証券 1290( 1290)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 80( 80)
ABNクリアリン証券 74( 74)
フィリップ証券 46( 46)
豊証券 35( 35)
松井証券 16( 16)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 12( 6)
三菱UFJeスマート 31( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
ドイツ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5919( 4919)
ソシエテジェネラル証券 4063( 4063)
バークレイズ証券 2749( 2749)
SBI証券 2785( 1215)
三菱UFJeスマート 719( 549)
インタラクティブ証券 542( 542)
楽天証券 1411( 399)
マネックス証券 326( 326)
松井証券 320( 320)
フィリップ証券 246( 246)
JPモルガン証券 83( 83)
日産証券 50( 50)
ドイツ証券 22( 22)
SMBC日興証券 10( 10)
ゴールドマン証券 1007( 7)
立花証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 108686( 108686)
ソシエテジェネラル証券 78832( 78832)
バークレイズ証券 41099( 41099)
SBI証券 46445( 18307)
松井証券 17580( 17580)
楽天証券 28742( 10848)
日産証券 9422( 9422)
サスケハナ・ホンコン 8095( 8095)
JPモルガン証券 7378( 7378)
三菱UFJeスマート 9190( 5860)
モルガンMUFG証券 5178( 5121)
ビーオブエー証券 4498( 4498)
BNPパリバ証券 4325( 4325)
ゴールドマン証券 3756( 3700)
マネックス証券 3381( 3381)
広田証券 2575( 2575)
みずほ証券 2233( 2182)
野村証券 2011( 2009)
UBS証券 1626( 1626)
インタラクティブ証券 1290( 1290)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 80( 80)
ABNクリアリン証券 74( 74)
フィリップ証券 46( 46)
豊証券 35( 35)
松井証券 16( 16)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 12( 6)
三菱UFJeスマート 31( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
ドイツ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース