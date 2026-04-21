「TOPIX先物」手口情報（21日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限8592枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8592枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8592( 7818)
ソシエテジェネラル証券 6411( 6411)
バークレイズ証券 5097( 5097)
ゴールドマン証券 4474( 2466)
JPモルガン証券 2684( 2384)
モルガンMUFG証券 2048( 2048)
ビーオブエー証券 1704( 1630)
サスケハナ・ホンコン 890( 890)
シティグループ証券 744( 744)
BNPパリバ証券 592( 392)
日産証券 250( 250)
UBS証券 153( 153)
インタラクティブ証券 125( 125)
SBI証券 82( 72)
野村証券 162( 62)
三菱UFJeスマート 34( 34)
ドイツ証券 22( 22)
HSBC証券 19( 19)
広田証券 16( 16)
SMBC日興証券 10( 10)
みずほ証券 300( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8592( 7818)
ソシエテジェネラル証券 6411( 6411)
バークレイズ証券 5097( 5097)
ゴールドマン証券 4474( 2466)
JPモルガン証券 2684( 2384)
モルガンMUFG証券 2048( 2048)
ビーオブエー証券 1704( 1630)
サスケハナ・ホンコン 890( 890)
シティグループ証券 744( 744)
BNPパリバ証券 592( 392)
日産証券 250( 250)
UBS証券 153( 153)
インタラクティブ証券 125( 125)
SBI証券 82( 72)
野村証券 162( 62)
三菱UFJeスマート 34( 34)
ドイツ証券 22( 22)
HSBC証券 19( 19)
広田証券 16( 16)
SMBC日興証券 10( 10)
みずほ証券 300( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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