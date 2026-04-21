「日経225先物」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9813枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9813枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9813( 8890)
ソシエテジェネラル証券 9511( 6999)
バークレイズ証券 3410( 3198)
ゴールドマン証券 2769( 2008)
サスケハナ・ホンコン 1762( 1762)
みずほ証券 1195( 999)
モルガンMUFG証券 3202( 987)
ビーオブエー証券 1031( 876)
JPモルガン証券 1353( 797)
野村証券 1380( 734)
シティグループ証券 1553( 711)
HSBC証券 1173( 673)
松井証券 610( 610)
日産証券 546( 546)
SBI証券 755( 466)
大和証券 790( 425)
三菱UFJ証券 413( 373)
UBS証券 425( 338)
インタラクティブ証券 335( 335)
ドイツ証券 326( 326)
楽天証券 188( 0)
SMBC日興証券 132( 0)
三菱UFJeスマート 48( 0)
BNPパリバ証券 35( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 70( 70)
ABNクリアリン証券 514( 14)
松井証券 13( 13)
SBI証券 10( 6)
バークレイズ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 5( 3)
光世証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
HSBC証券 500( 0)
ドイツ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9813( 8890)
ソシエテジェネラル証券 9511( 6999)
バークレイズ証券 3410( 3198)
ゴールドマン証券 2769( 2008)
サスケハナ・ホンコン 1762( 1762)
みずほ証券 1195( 999)
モルガンMUFG証券 3202( 987)
ビーオブエー証券 1031( 876)
JPモルガン証券 1353( 797)
野村証券 1380( 734)
シティグループ証券 1553( 711)
HSBC証券 1173( 673)
松井証券 610( 610)
日産証券 546( 546)
SBI証券 755( 466)
大和証券 790( 425)
三菱UFJ証券 413( 373)
UBS証券 425( 338)
インタラクティブ証券 335( 335)
ドイツ証券 326( 326)
楽天証券 188( 0)
SMBC日興証券 132( 0)
三菱UFJeスマート 48( 0)
BNPパリバ証券 35( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 70( 70)
ABNクリアリン証券 514( 14)
松井証券 13( 13)
SBI証券 10( 6)
バークレイズ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 5( 3)
光世証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
HSBC証券 500( 0)
ドイツ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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