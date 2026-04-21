　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9813枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9813(　　8890)
ソシエテジェネラル証券　　　　9511(　　6999)
バークレイズ証券　　　　　　　3410(　　3198)
ゴールドマン証券　　　　　　　2769(　　2008)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1762(　　1762)
みずほ証券　　　　　　　　　　1195(　　 999)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3202(　　 987)
ビーオブエー証券　　　　　　　1031(　　 876)
JPモルガン証券　　　　　　　　1353(　　 797)
野村証券　　　　　　　　　　　1380(　　 734)
シティグループ証券　　　　　　1553(　　 711)
HSBC証券　　　　　　　　　　　1173(　　 673)
松井証券　　　　　　　　　　　 610(　　 610)
日産証券　　　　　　　　　　　 546(　　 546)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 755(　　 466)
大和証券　　　　　　　　　　　 790(　　 425)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 413(　　 373)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 425(　　 338)
インタラクティブ証券　　　　　 335(　　 335)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 326(　　 326)
楽天証券　　　　　　　　　　　 188(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 132(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　48(　　　 0)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　35(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　70(　　　70)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 514(　　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　　 3)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 500(　　　 0)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 100(　　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース