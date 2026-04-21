4月19日、女優で歌手の柴咲コウが、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）にリモートで出演した。仕事から私生活までさまざまなトークが展開されたが、柴咲の “髪型” に注目が集まっている。

タレントの林修がMCを務める同番組で、柴咲は「リモートインタビュアー」コーナーに出演した。

「柴咲さんが仕事で訪れた山梨県の河口湖ステラシアターと中継でつなぎ、スタジオメンバーと対話しました。芸能界入り直後のことや女優業の価値観などについて話しつつ、現在の生活に密着する映像も流れました。

柴咲さんは2020年に北海道に家を建て、東京と行き来しており、大自然のなかで過ごす様子も紹介されたのです」（スポーツ紙記者）

柴咲の新たな一面もわかり、スタジオも盛り上がった。一方で、放送後のXでは、

《柴咲コウいつなんどきも美しい！ハーフツインテールが浮かないのすごい！》

《コウさんも髪型もお洋服も可愛い》

など、髪型に驚く声が見受けられる。

「黒髪ストレートでロングヘアの印象が強い柴咲さんですが、この日は、耳の上やハチ周りの髪を左右で結んだハーフツインテールのセットでした。

ツインテールは、ある程度、年齢を重ねると幼く見えたり、服装によってはアンバランスな印象を与える恐れもあり、人を選ぶ髪型でもあります。その点、柴咲さんは整った顔立ちとクールな雰囲気にあっており、スタイルが様になると感じた人も多かったようです」（芸能記者）

柴咲は、2000年の映画『バトル・ロワイアル』で注目を集めて以降、多くのドラマや映画に出演してきた。2020年に独立後は、自身が立ち上げた「レトロワグラース株式会社」でアパレル事業、セレクトショップ事業などを進めながら芸能活動に邁進している。

ただ、柴咲の会社では不穏な疑惑が取りざたされたこともあった。

「2025年7月の『WEB女性自身』で、チームマネージャーやスタッフの退社が続き、総入れ替えに近い状態になっていると伝えられたのです。記事によれば、柴咲さんが音楽活動を軸に活動することを望んでおり、スタッフとの考えに相違があったとされています。

実際、柴咲さんは2023年にアルバムをリリースしてライブをおこなうことが増え、2025年11月には全国17都市を回る大規模ツアーを敢行するなど、音楽活動に力を入れています」（同）

歌手として自ら歌うだけでなく、さらに活動の幅を広げていくようだ。

「5月23日と24日に河口湖ステラシアターで、柴咲さんが総合プロデュースする音楽フェスティバル『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』を開催します。

『日曜日の初耳学』は、このイベントの告知も兼ねていたようで、会場で準備する合間にリモート出演したようです。柴咲さんは自身の会社で洋服や食品の開発をしており、裏方のプロデュース業もおこなっていました。音楽フェスティバルにもかかわり、ますます “プロデューサー路線” に傾倒していきそうです」（同）

44歳になり、どんな道を突き進んでいくのか。